Aryna Sabalenka poursuit sa tournée outre‐Atlantique.
En effet, la Biélorusse s’est imposée dans la nuit face à l’Espagnole Cristina Bucsa 95e mondiale, sur le score de 6–1, 6–4.
En conférence de presse d’après-match, elle est revenue sur la position de force qu’elle ressent au sommet du classement WTA :
« Je pense que la pression fait partie de nos vies ; c’est normal de vivre avec. Bien sûr, il est essentiel de se concentrer sur les aspects positifs. J’apprécie vraiment d’être numéro 1 mondiale, de ressentir cette pression, mais je travaille aussi très dur pour en être là. Pour moi, il est essentiel de me concentrer sur mon jeu et de toujours essayer de produire mon meilleur tennis, d’être sur le terrain et de me battre. Si j’y parviens, je sais que j’aurai mes opportunités. Pour moi, c’est une vie agréable tant qu’on aime son travail. Être numéro 1 mondial ouvre de nombreuses portes : on rencontre des gens formidables, on commence à collaborer avec de nombreuses marques ; c’est la beauté de ce sport. Être l’un des meilleurs joueurs vous donne l’occasion de rencontrer des personnalités inspirantes et d’apprendre des choses au‐delà du tennis. »
Des déclarations qui illustrent bien que la place de numéro un mondial dans le tennis est à la fois une source de satisfaction et une responsabilité, fruit d’un travail constant, qui mène non seulement à la réussite sportive mais aussi à des opportunités extra‐sportives.
On retrouvera Aryna Sabalenka en quarts de finale face à la Tchèque Marketa Vondrousova, pour une place en demi‐finales.
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 11:47