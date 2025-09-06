Dans des propos relayés par Le Journal de Québec après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’US Open, le Canadien Felix Auger‐Aliassime s’est briè­ve­ment exprimé sur ses balles de break manquées dans le quatrième set à 1–0 puis 2–1 en sa faveur.

« Ouais, c’est dur… Je peux toutes vous les expli­quer, mais il est trop tard. Peut‐être qu’il y aurait eu une cinquième manche, peut‐être pas. Je n’ai pas de regrets. J’ai joué à ma façon. J’ai joué mon jeu. Vous savez, on vit et on meurt avec nos choix. »