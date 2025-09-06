AccueilUS OpenAuger-Aliassime après sa défaite contre Sinner : "Je peux tout vous expliquer,...
Auger‐Aliassime après sa défaite contre Sinner : « Je peux tout vous expli­quer, mais il est trop tard… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par Le Journal de Québec après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’US Open, le Canadien Felix Auger‐Aliassime s’est briè­ve­ment exprimé sur ses balles de break manquées dans le quatrième set à 1–0 puis 2–1 en sa faveur. 

« Ouais, c’est dur… Je peux toutes vous les expli­quer, mais il est trop tard. Peut‐être qu’il y aurait eu une cinquième manche, peut‐être pas. Je n’ai pas de regrets. J’ai joué à ma façon. J’ai joué mon jeu. Vous savez, on vit et on meurt avec nos choix. »

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 15:20

