Retraité des courts depuis 2019 après une très belle carrière (8e mondial et fina­liste de l’Open d’Australie), Marcos Baghdatis a donné son avis sur Novak Djokovic et sa quête de Grand Chelem calen­daire à l’US Open. Et son analyse concer­nant les accès de colère du numéro 1 mondial est assez intéressante.

« J’espère qu’il pourra faire le Grand Chelem calen­daire. Il fait une saison incroyable et je pense qu’il est tout simple­ment incroyable. Comment peut‐il changer de vitesse quand il le veut ? Je pense que menta­le­ment, physi­que­ment et sur le plan du tennis, il est le meilleur sur le court. Cela dit, la partie mentale de son jeu peut être si forte, mais en même temps, elle peut le ruiner. Nous l’avons vu aux Jeux olym­piques et à l’US Open l’année dernière. Je pense qu’il met telle­ment d’énergie et travaille telle­ment sur son aspect mental que parfois, de temps en temps, il a un accès de colère ou de frus­tra­tion. Cela arrive parce qu’il travaille très dur. Il fait tout très bien en dehors du court, de son alimen­ta­tion à sa condi­tion physique. Il a tout ce qu’il faut pour conti­nuer à jouer pendant les cinq prochaines années. C’est sur le plan mental qu’il peut parfois avoir ces accès de colère, mais pour moi, c’est vrai­ment compréhensible. »