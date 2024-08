Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, Benoît Maylin s’est projeté sur le futur de Novak Djokovic après son élimi­na­tion au troi­sième tour de l’US Open, qui scelle une saison sans titre du Grand Chelem pour le Serbe.

« Il a quatre ou cinq balles de break pour mener 4–2 dans le premier set. Il n’y arrive pas. Il n’ar­rive pas à faire la diffé­rence même dans le quatrième set où il a la possi­bi­lité de mener 2–0 tout de suite, de prendre l’as­cen­dant. Il l’a dit après : il s’est vrai­ment posé la ques­tion de savoir s’il voulait venir à l’US Open ou pas après cette médaille d’or olym­pique. On voit bien que le réser­voir est un peu à sec. D’ailleurs, est‐ce que Djokovic, qui est septième à la Race, va vrai­ment se battre pour aller cher­cher un Masters de plus ou tout lâcher, se poser et se recons­truire pour 2025 ? Il est tout à faire capable de faire ce genre de choses. Comme tous ces dingues, il en veut encore plus. Il voit qu’il a la possi­bi­lité de gagner encore un titre du Grand Chelem alors qu’à la fin d’année on disait qu’il allait en gagner encore trois quatre. »