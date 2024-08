« Après un entraî­ne­ment avec Fritz à Wimbledon, ma femme est venu me voir pour me dire que Taylor parlait à son entraî­neur et qu’il disait : ‘Putain, ce type, il triche tout le temps’ », a récem­ment raconté Daniil Medvedev.

En confé­rence de presse après sa victoire contre Francisco Comesana (6−3, 6–4, 6–2) au troi­sième tour de l’US Open, Taylor Fritz a été inter­rogé sur cette anecdote.

« Je pense qu’à l’en­traî­ne­ment, il y a certains joueurs qui sont un peu plus stricts que d’autres. En ce qui me concerne, si une balle se trouve à un ou deux centi­mètres de la ligne, je ne l’an­nonce pas faute, parce que je ne veux pas que les gens disent que je triche à l’en­traî­ne­ment (sourire). Mais je pense que la plupart du temps, quand quel­qu’un fait une mauvaise déci­sion, c’est proba­ble­ment par erreur. »