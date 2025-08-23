AccueilUS OpenCaroline Garcia : "C'est mon dernier tournoi, donc je n'ai rien à...
Caroline Garcia : « C’est mon dernier tournoi, donc je n’ai rien à perdre. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour être la plus prête possible par rapport à mon niveau de jeu et à ma condi­tion physique »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Caroline Garcia a évoqué pour Eurosport son état de forme avant de jouer à l’US Open le dernier tournoi de sa carrière. 

« C’est mon dernier tournoi, donc je n’ai rien à perdre. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour être la plus prête possible par rapport à mon niveau de jeu et à ma condi­tion physique. Je suis vrai­ment contente d’où j’en suis aujourd’hui. C’est vrai que je n’ai pas joué beau­coup de matches depuis Roland‐Garros avec mes problèmes de dos. Je manque un peu de repères, mais je suis vrai­ment contente de ce qu’on a pu produire à l’en­traî­ne­ment et j’aborde bien le tournoi ».

Publié le samedi 23 août 2025 à 12:47

