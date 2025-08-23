Caroline Garcia a évoqué pour Eurosport son état de forme avant de jouer à l’US Open le dernier tournoi de sa carrière.
« C’est mon dernier tournoi, donc je n’ai rien à perdre. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour être la plus prête possible par rapport à mon niveau de jeu et à ma condition physique. Je suis vraiment contente d’où j’en suis aujourd’hui. C’est vrai que je n’ai pas joué beaucoup de matches depuis Roland‐Garros avec mes problèmes de dos. Je manque un peu de repères, mais je suis vraiment contente de ce qu’on a pu produire à l’entraînement et j’aborde bien le tournoi ».
