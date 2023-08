S’il a commencé son match au 1er tour contre le Français Alexandre Muller un peu après 23h lundi (heure locale, 5h en France), Novak Djokovic était extrê­me­ment heureux de retrouver le court Arthur Ashe, deux ans après sa finale perdue contre Daniil Medvedev, durant laquelle le soutien du public l’avait beau­coup touché.

Dans l’im­pos­si­bi­lité de péné­trer sur le terri­toire améri­cain en 2022 en raison de son statut de non‐vacciné, le Serbe a savouré ce retour en livrant une excel­lente perfor­mance.

« Je savais que la nuit serait longue et que le match commen­ce­rait tard. Néanmoins, j’étais excité à l’idée d’en­trer sur le court. Je me fichais de commencer après minuit parce que j’at­ten­dais ce moment depuis plusieurs années, d’être dans le plus grand stade de notre sport, le stade le plus bruyant de notre sport, de jouer une night session. C’était une soirée spéciale, il y a eu une céré­monie. Elle a pris plus de temps que je l’au­rais proba­ble­ment souhaité. Mais comme je l’ai dit, c’était une grande joie d’en­trer sur le terrain. »

Au 2e tour, l’homme aux 23 titres du Grand Chelem affron­tera Bernabe Zapata Miralles, tombeur en trois sets de l’in­vité améri­cain Ethan Quinn (475e).