Lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite face à Alexei Popyrin au troi­sième tour de l’US Open, Novak Djokovic a été inter­rogé sur son adver­saire austra­lien et s’il était un préten­dant crédible pour le titre.

Et pour le Serbe, tout est possible.

« Il vient de me battre, moi le cham­pion en titre, donc il mérite d’être féli­cité et respecté pour ça. S’il sert bien et joue bien, il peut battre n’im­porte qui. (Carlos) Alcaraz est éliminé, je suis éliminé, il y a de grosses surprises. Le tableau s’ouvre. Évidemment, (Jannik) Sinner est le grand favori, mais il y a Tiafoe, ainsi que le meilleur Américain (Taylor) Fritz. Zverev est là, et d’autres bons joueurs. Rublev, Dimitrov… N’importe qui peut gagner ce tournoi. Ça va être intéressant. »