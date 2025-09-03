Alex De Minaur est une mobylette.

Comme l’ex­plique son physio, Emilio Poveda, dans des propos relayés par Eurosport avant son quart de finale à l’US Open, sa vitesse de dépla­ce­ment est tout simple­ment exceptionnelle.

« Alex, sur ce T‑Test (course de 10m vers l’avant, 5m à gauche, 5m à droite et retour sur la ligne„ fait moins de dix secondes, presque neuf, Pour l’ins­tant, on n’a jamais vu un autre joueur s’ap­pro­cher de ces chiffres‐là. »

Aujourd’hui 8e mondial, l’Australien de 26 ans va tenter contre Felix Auger‐Aliassime de se quali­fier pour sa première demi‐finale en Grand Chelem.