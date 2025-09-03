AccueilUS OpenEmilio Poveda, physio d'Alex de Minaur : "Pour l'instant, on n'a jamais...
US Open

Emilio Poveda, physio d’Alex de Minaur : « Pour l’ins­tant, on n’a jamais vu un autre joueur s’ap­pro­cher de ces chiffres‐là »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

248

Alex De Minaur est une mobylette. 

Comme l’ex­plique son physio, Emilio Poveda, dans des propos relayés par Eurosport avant son quart de finale à l’US Open, sa vitesse de dépla­ce­ment est tout simple­ment exceptionnelle. 

« Alex, sur ce T‑Test (course de 10m vers l’avant, 5m à gauche, 5m à droite et retour sur la ligne„ fait moins de dix secondes, presque neuf, Pour l’ins­tant, on n’a jamais vu un autre joueur s’ap­pro­cher de ces chiffres‐là. »

Aujourd’hui 8e mondial, l’Australien de 26 ans va tenter contre Felix Auger‐Aliassime de se quali­fier pour sa première demi‐finale en Grand Chelem. 

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 12:44

Article précédent
« Si on enle­vait Sinner et Alcaraz, Djokovic ne serait peut‐être plus numéro 1 mondial, mais il serait en posi­tion de remporter son 30e tournoi du Grand Chelem », affirme Benoît Maylin
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.