Alex De Minaur est une mobylette.
Comme l’explique son physio, Emilio Poveda, dans des propos relayés par Eurosport avant son quart de finale à l’US Open, sa vitesse de déplacement est tout simplement exceptionnelle.
« Alex, sur ce T‑Test (course de 10m vers l’avant, 5m à gauche, 5m à droite et retour sur la ligne„ fait moins de dix secondes, presque neuf, Pour l’instant, on n’a jamais vu un autre joueur s’approcher de ces chiffres‐là. »
Aujourd’hui 8e mondial, l’Australien de 26 ans va tenter contre Felix Auger‐Aliassime de se qualifier pour sa première demi‐finale en Grand Chelem.
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 12:44