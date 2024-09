C’est l’af­fiche de la journée, le duel entre Fritz et Zverev promet d’être épique. L’Américain qui n’a pas été programme en « Night Session » est prêt pour ce défi.

« Nos confron­ta­tions directes sont un peu aléa­toires. J’ai l’im­pres­sion que les cinq ou six dernières fois que nous avons joué, c’était litté­ra­le­ment : je gagne une fois, il gagne une fois, et ainsi de suite. J’ai l’im­pres­sion que nous jouons des matchs serrés. Cela peut aller dans un sens ou dans l’autre. Cela peut aller dans un sens ou dans l’autre mais selon moi la clé du match sera la qualité de mon service.Si l’un de nous ne sert pas bien ou si l’autre retourne très bien, remporte les gros points, c’est toujours ce qui fera la diffé­rence à la fin. Wimbledon était inté­res­sant parce qu’il a gagné les deux premiers sets, mais j’avais toujours l’im­pres­sion de bien jouer, donc j’avais assez confiance pour prendre les choses un set à la fois et voir si je pouvais revenir. Parce que même si, oui, j’ai perdu les deux premiers sets, j’avais toujours l’im­pres­sion de bien jouer »