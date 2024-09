Lors de son dernier épisode de son podcast Jimmy n’était pas vrai­ment d’ac­cord avec son fils. Pour Jimbo même si le temps passe, Novak est là pour encore un moment.

« Une fois que les jeunes sentent que vous avez perdu cette aura autour de vous, beau­coup d’entre eux pensent alors que vous êtes plus imbat­table. C’est un peu ce qu’il s’est passé derniè­re­ment après la défaite de Djokovic face à Poyrin. Vous vieillissez un peu, vous allez devoir vous entraîner plus dur, travailler plus dur, faire des sacri­fices. Du coup, ils sont vrai­ment vos trousses. Et malgré tout, il est parfois diffi­cile pour un gars comme Djokovic, à 37 ans, semaine après semaine de garder encore la même inten­sité. Mais je ne pense pas que l’on puisse déjà l’en­terrer, ceux qui enterrent déjà Djokovic ont tort »