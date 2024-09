Huitième de fina­liste à l’Open d’Australie en janvier, Alex De Minaur a atteint les quarts des trois autres tour­nois du Grand Chelem cette saison : Roland‐Garros, Wimbledon et donc l’US Open, où il a écarté son compa­triote Jordan Thompson (6−0, 3–6, 6–3, 7–5) après avoir battu Daniel Evans en lui infli­geant égale­ment deux « bulles » (6−3, 6–7, 6–0, 6–0).

« Les 18 jeux remportés consé­cu­ti­ve­ment entre les deux matchs ? Je ne sais pas si quel­qu’un l’a déjà fait aupa­ra­vant, mais oui, c’est clair qu’au­jourd’hui j’ai pris un bon départ. C’est parfois drôle de gagner des sets 6–0, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose au monde, parce que vous ressentez alors un peu plus de pres­sion et votre adver­saire se détend aussi un peu plus. Mais oui, encore une fois, je n’au­rais pas pu espérer un meilleur départ, ce qui était très important. »