Quand les statis­tiques sont très défa­vo­rables, il faut trouver des raisons d’y croire. Mené 10 à 0 dans leurs confrot­na­tions, Taylor Fritz a donc chois de posi­tiver plutôt que regarder en arrière.

« Je ne dirais pas que l’aura de Novak en tant que Novak s’est dissipée. Quoi qu’il arrive, il est toujours là, et on recon­naît toujours qu’il est Novak et qu’il détient prati­que­ment tous les records du tennis. Cela ne chan­gera jamais. Ce qui a changé, c’est qu’il y a main­te­nant des joueurs qui évoluent et sont capables de le battre. Je pense toujours que lors­qu’il atteint les Grands Chelems, le niveau reste le même »