L’Américaine rêvait depuis qu’elle était petite de parvenir en finale à l’US Open. Cette fois c’est chose faite mais cela n’a pas été simple. Elle a même pensé arrêter de tenter d’at­tendre cet objectif.

« Je ne sais pas si je pensais que ça n’ar­ri­ve­rait pas, mais il y a certai­ne­ment des moments où je ne voulais plus jouer au tennis, je ne savais pas vrai­ment si je voulais conti­nuer à le faire. Je veux dire, on traverse certai­ne­ment ce genre de moments diffi­ciles. J’en ai certai­ne­ment eu plusieurs de ce genre, mais je pense qu’à la fin, je me disais toujours : « Ok, de quoi je parle ? » Je chan­geais toujours un peu le scénario, et j’ai toujours été doué pour ça. Je pense que c’est pour cela que j’ai toujours réussi à revenir de diffé­rents défis en étant encore meilleur qu’avant »