Super docu­ment dans l’Equipe ce jour où le premier entrai­neur de Tiafoe a expliqué comment il est parvenu à éduquer l’Américain, à le motiver, à le « récom­penser » pour en fait une graine de champions.

« Je lui ai parfois gueulé dessus. Je l’ame­nais au stade pour qu’il fasse des tours de piste. Ce n’était pas joli joli. Il me détes­tait, mais je le faisais courir. C’est moi qui avais les clés de la voiture donc il n’avait pas le choix s’il voulait que je le ramène. Mais je n’étais pas tout le temps dur avec lui, hein ! Quand il pleu­rait après une défaite, je l’emmenais chez Dave & Buster’s où il y a des jeux vidéo et de la nour­ri­ture. Et après l’avoir fait courir, je lui offrais une glace. J’étais exigeant mais raison­nable. Et avec le temps, Frances a eu de plus en plus faim »