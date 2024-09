Quelques jours après la publi­ca­tion d’une statis­tique assez impres­sion­nante concer­nant la vitesse moyenne en coup droit de tous les parti­ci­pants à cette édition 2024 de l’US Open, Patrick Mouratoglou a tenu à expli­quer la première place d’Aryna Sabalenka, qui surpasse dans ce domaine tous les cadors du circuit masculin comme Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou encore Novak Djokovic.

Selon l’en­traî­neur trico­lore, il n’y a rien de surpre­nant. Explications.

Sabalenka 💪

Patrick explains why she has the fastest FH of ALL tennis players at #USOpen 👇 https://t.co/XxqFR9VQE0 pic.twitter.com/0vDepJi5cZ — 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) September 6, 2024

« Je vais peut‐être vous surprendre, mais cette statis­tique sur Aryna Sabalenka ne me surprend pas. Mais c’est l’une des prin­ci­pales diffé­rences entre le tennis masculin et féminin. Les hommes impriment un effet plus impor­tant sur la balle et se déplacent plus rapi­de­ment que les femmes. Donc, quand tu es une femme jouant au tennis, c’est logique de jouer plus rapi­de­ment, en frap­pant la balle avec plus de force et moins d’effet parce que votre adver­saire va rencon­trer des problèmes. Si tu fais bouger la balle plus vite, la plupart des joueuses, pas toutes, comme Coco Gauff par exemple, vont être en diffi­culté. C’est donc tota­le­ment logique de prendre plus de risques, d’at­ta­quer tous les retours, de jouer plus proche du filet et de manière plus rapide, avec moins d’effet. »