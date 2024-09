S’exprimant dans la presse italienne avant la demi‐finale entre Jannik Sinner et Jack Draper à l’US Open, la légende du tennis italien, Adriano Panatta, a encensé son jeune compa­triote tout es esti­mant qu’il n’y avait qu’un seul joueur sur le circuit capable de le battre.

« Sinner ressemble à Mike Tyson à ses débuts, c’est le meilleur. Il a la menta­lité de jouer et de dominer. Il dit : « C’est moi qui fais le match ». Il n’at­tend jamais, il attaque toujours. C’est la grande diffé­rence entre lui et les autres, un peu comme le fait Alcaraz quand il est en forme. Et en fait, l’Espagnol est le seul à pouvoir le battre. Je ne pense même pas que Djokovic puisse le battre aujourd’hui, surtout au meilleur des cinq sets. »