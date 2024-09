Le duel entre Draper et Sinner tient toutes ses promesses et il s’est passé beau­coup de choses dans le neuvième jeu de ce second set.

JANNIK. SINNER. 🤯 pic.twitter.com/QHOqrMeXAE — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2024 Dans un premier temps, Jack a carré­ment vomi et Sinner est tombé lui dans les bâches, avant de se relever pour tirer un coup droit incroyable, un véri­table coup de fusil. Finalement Draper a conservé son service. Au chan­ge­ment de côté, Sinner a fait inter­venir le médecin et visi­ble­ment tout allait bien alors que l’on avait craint le pire pour son poignet gauche qui avait « morflé » sur sa chute.