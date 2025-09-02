AccueilUS OpenLa magnifique déclaration d'amour de Naomi Osaka : "Sans lui, je ne...
US Open

La magni­fique décla­ra­tion d’amour de Naomi Osaka : « Sans lui, je ne saurais pas quoi faire. C’est comme respirer »

Thomas S
Par Thomas S

-

733

Qualifiée pour la première fois, depuis l’Open d’Australie 2021, en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, suite à sa victoire face à Coco Gauff à l’US Open, Naomi Osaka n’est certes plus la même joueuse qu’a­vant sa gros­sesse mais elle reste toujours animée par ce sport et cette passion de la petite balle jaune.

C’est notam­ment le sens de sa décla­ra­tion en confé­rence de presse d’après matchs lors­qu’un jour­na­liste a osé évoquer le mot « retraite ». 

« J’ai été très frus­trée pendant long­temps, car j’avais l’im­pres­sion de bien jouer, mais je ne savais pas si quelque chose me manquait ou si c’était juste une ques­tion de menta­lité. Raccrocher défi­ni­ti­ve­ment ma raquette serait une expé­rience très effrayante. Je pratique ce sport depuis l’âge de 3 ans ; c’est comme respirer. Sans lui, je ne saurais plus quoi faire. Je suis telle­ment recon­nais­sant d’être ici aujourd’hui, et l’idée d’ar­rêter bientôt ne m’a jamais traversé l’esprit. »

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 16:16

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !
Article suivant
Georgios Frangulis, petit ami d’Aryna Sabalenka et nouvel associé de Novak Djokovic : « Lorsque l’op­por­tu­nité d’in­vestir s’est présentée, il a tout de suite été séduit par le projet. C’était une évidence »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.