Qualifiée pour la première fois, depuis l’Open d’Australie 2021, en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, suite à sa victoire face à Coco Gauff à l’US Open, Naomi Osaka n’est certes plus la même joueuse qu’a­vant sa gros­sesse mais elle reste toujours animée par ce sport et cette passion de la petite balle jaune.

C’est notam­ment le sens de sa décla­ra­tion en confé­rence de presse d’après matchs lors­qu’un jour­na­liste a osé évoquer le mot « retraite ».

« J’ai été très frus­trée pendant long­temps, car j’avais l’im­pres­sion de bien jouer, mais je ne savais pas si quelque chose me manquait ou si c’était juste une ques­tion de menta­lité. Raccrocher défi­ni­ti­ve­ment ma raquette serait une expé­rience très effrayante. Je pratique ce sport depuis l’âge de 3 ans ; c’est comme respirer. Sans lui, je ne saurais plus quoi faire. Je suis telle­ment recon­nais­sant d’être ici aujourd’hui, et l’idée d’ar­rêter bientôt ne m’a jamais traversé l’esprit. »