Qualifiée pour la première fois, depuis l’Open d’Australie 2021, en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, suite à sa victoire face à Coco Gauff à l’US Open, Naomi Osaka n’est certes plus la même joueuse qu’avant sa grossesse mais elle reste toujours animée par ce sport et cette passion de la petite balle jaune.
C’est notamment le sens de sa déclaration en conférence de presse d’après matchs lorsqu’un journaliste a osé évoquer le mot « retraite ».
« J’ai été très frustrée pendant longtemps, car j’avais l’impression de bien jouer, mais je ne savais pas si quelque chose me manquait ou si c’était juste une question de mentalité. Raccrocher définitivement ma raquette serait une expérience très effrayante. Je pratique ce sport depuis l’âge de 3 ans ; c’est comme respirer. Sans lui, je ne saurais plus quoi faire. Je suis tellement reconnaissant d’être ici aujourd’hui, et l’idée d’arrêter bientôt ne m’a jamais traversé l’esprit. »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 16:16