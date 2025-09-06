Et si Novak Djokovic, battu par Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’US Open, avait disputé son tout dernier tournoi du Grand Chelem ? John McEnroe, consul­tant pour ESPN, a évoqué cette possi­bi­lité dans des propos relayés par Tennis Head.

« Je ne sais pas. Tout dépend de lui. D’une certaine manière, je ne serais pas surpris qu’il arrête. Mais je serais surpris qu’il essaye de conti­nuer une année de plus. C’est mon pari. Il a été le troi­sième meilleur joueur mondial cette année. Nous enten­dons donc les applau­dis­se­ments. C’est agréable. »

De quoi sérieu­se­ment inquiéter les fans du Serbe…