Et si Novak Djokovic, battu par Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’US Open, avait disputé son tout dernier tournoi du Grand Chelem ? John McEnroe, consultant pour ESPN, a évoqué cette possibilité dans des propos relayés par Tennis Head.
« Je ne sais pas. Tout dépend de lui. D’une certaine manière, je ne serais pas surpris qu’il arrête. Mais je serais surpris qu’il essaye de continuer une année de plus. C’est mon pari. Il a été le troisième meilleur joueur mondial cette année. Nous entendons donc les applaudissements. C’est agréable. »
De quoi sérieusement inquiéter les fans du Serbe…
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 12:47