AccueilUS OpenLa prédiction effrayante de McEnroe sur Djokovic : "Je ne serais pas...
US Open

La prédic­tion effrayante de McEnroe sur Djokovic : « Je ne serais pas surpris qu’il arrête. Et je serais surpris qu’il essaye de conti­nuer une année de plus. C’est mon pari »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

12033

Et si Novak Djokovic, battu par Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’US Open, avait disputé son tout dernier tournoi du Grand Chelem ? John McEnroe, consul­tant pour ESPN, a évoqué cette possi­bi­lité dans des propos relayés par Tennis Head.

« Je ne sais pas. Tout dépend de lui. D’une certaine manière, je ne serais pas surpris qu’il arrête. Mais je serais surpris qu’il essaye de conti­nuer une année de plus. C’est mon pari. Il a été le troi­sième meilleur joueur mondial cette année. Nous enten­dons donc les applau­dis­se­ments. C’est agréable. »

De quoi sérieu­se­ment inquiéter les fans du Serbe…

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 12:47

Article précédent
« J’espère que Djokovic n’a pas écouté ce qu’Alcaraz a dit après leur match », s’in­quiète Ryan Harrison
Article suivant
Sinner diminué en finale contre Alcaraz ? « J’ai ressenti un petit spasme lors d’un service à 4–3 au deuxième set. Mais pas de quoi s’in­quiéter, c’était à l’estomac »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.