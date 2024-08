Battu dès le premier tour de l’US Open par Thanasi Kokkinakis, Stefanos Tsitsipas est au fond du trou. Et à en juger ses propos après la rencontre, le Grec est en train de vivre une vraie dépres­sion tennistique.

« Je ne suis plus rien comparé au joueur que j’étais avant. Quand j’étais plus jeune, je jouais avec de l’adré­na­line sur le court, avec le senti­ment que ma vie dépen­dait du match. Et ces choses‐là, j’ai l’im­pres­sion qu’elles ont dispa­rues, et disons que mon niveau moyen n’est plus aussi élevé. J’ai l’im­pres­sion qu’il y a une sorte d’épui­se­ment à long terme. Je le ressens depuis le début de l’année. J’ai l’im­pres­sion qu’il s’agit d’un type d’épui­se­ment qui, que l’on s’ar­rête ou non, s’est déjà produit et qui ne va pas se réparer ou se régé­nérer simple­ment parce que l’on prend des vacances ou que l’on s’éloigne des courts. J’ai l’im­pres­sion que c’est quelque chose qui s’est main­tenu, que je sois ou non hors du tennis. »