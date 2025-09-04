Après avoir reconnu qu’il n’avait « jamais affronté un joueur qui mettait autant de pression dans les échanges « , après avoir été surclassé par Jannik Sinner en quarts de finale de l’US Open, Lorenzo Musetti en a rajouté une couche en conférence de presse d’après match concernant le niveau de jeu de son compatriote.
« Je ne l’ai pas mis en difficulté. Si l’on prend l’exemple du match d’aujourd’hui, il faut très bien servir pour avoir une chance de diriger l’échange, parce que Jannik est vraiment écrasant depuis le fond du court, il a une profondeur incroyable, il est très solide, il recule très peu. Il vous oblige à augmenter votre cadence, et aujourd’hui j’ai aussi fait beaucoup d’erreurs à cause de son style de jeu, ce qui vous amène à élever la barre et à sortir des échanges. Carlos (Alcaraz) est peut‐être le seul joueur que nous ayons vu qui, au meilleur de sa forme, peut lui poser des problèmes. Bien sûr, tout peut arriver, mais j’ai été très impressionné par Jannik ce soir. »
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 16:40