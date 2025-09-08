En plus d’être un véritable phénomène sur le court, Carlos Alcaraz l’est également en dehors.
Quelques minutes après son sacre face à Jannik Sinner en finale de l’US Open ce dimanche, le prodige espagnol, trophée en mains, a pris le temps de saluer chaque ramasseur de balles.
All class from @carlosalcaraz ☺️ pic.twitter.com/ncgZ0lQ6Wu— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
Une délicate attention pour ces petites mains indispensables à la bonne tenue d’un tournoi.
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 17:49