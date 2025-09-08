En plus d’être un véri­table phéno­mène sur le court, Carlos Alcaraz l’est égale­ment en dehors.

Quelques minutes après son sacre face à Jannik Sinner en finale de l’US Open ce dimanche, le prodige espa­gnol, trophée en mains, a pris le temps de saluer chaque ramas­seur de balles.

Une déli­cate atten­tion pour ces petites mains indis­pen­sables à la bonne tenue d’un tournoi.