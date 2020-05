L’US Open 2020 aura-t-il lieu du 31 août au 13 septembre ? Pour l’instant, impossible de savoir. Dans un communiqué publié sur le site officiel de la compétition, les organisateurs expliquent qu’ils prendront une décision à la mi-juin et ils rejettent également la possibilité de décaler le tournoi sur un autre site comme Indian Wells comme cela avait été évoqué.

« L’objectif de l’USTA est d’organiser l’US Open 2020 à New York aux dates actuellement prévues (31 août au 13 septembre) et avec des spectateurs, commente l’USTA, la fédération américaine. Toutefois, nous reconnaissons que nous sommes tous confrontés à un environnement incertain et en rapide évolution concernant la pandémie du COVID-19 et nous avons envisagé de nombreuses autres possibilités, y compris un scénario sans supporters. Nous comprenons qu’il y a beaucoup de spéculations concernant l’organisation de l’US Open 2020. Nous tenons à préciser que l’idée de changer de lieu et de date ne font pas partie des options prioritaires. La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans le tournoi seront primordiales dans toutes nos décisions. A l’heure actuelle, notre décision devrait être prise entre six à huit semaines (mi-juin). »