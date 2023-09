Dans son malheur, Matteo Berrettini s’en sort plutôt bien.

Alors qu’il crai­gnait clai­re­ment le pire suite à sa très vilaine chute inter­venue lors de son deuxième tour de l’US Open face au Français Arthur Rinderknech, le joueur italien a donné de bonnes nouvelles lors d’une récente publi­ca­tion sur ses réseaux sociaux même s’il sera quand même absent pour quelques temps et notam­ment pour les phases finales de la Coupe Davis.

« Un mélange d’émo­tions. Heureusement, les examens effec­tués n’ont pas révélé de lésions très graves comme on le crai­gnait – rupture partielle du liga­ment talus anté­rieur. Mais malheu­reu­se­ment, je ne pourrai pas me réta­blir à temps pour rejoindre les garçons et repré­senter les couleurs que j’aime le plus et parti­ciper à la série de tour­nois qui se dérou­le­ront en Asie. J’ai déjà commencé la réédu­ca­tion qui, je l’es­père, me permettra de reprendre la compé­ti­tion après le Shanghai Masters. Merci comme toujours pour votre soutien et vos messages d’af­fec­tion, vous êtes spéciaux. »