A l’issue de sa demi‐finale perdue face à Anisimova, la joueuse japonaise a été impressionnante de lucidité lors de sa conférence de presse. Même si elle s’est inclinée, cette défaite n’est pas un drame, elle fait visiblement partie d’un processus et d’un chemin pour retrouver sa place parmi l’élite.
« Je ne me sens pas triste. J’ai juste l’impression d’avoir fait de mon mieux. C’est honnêtement assez inspirant pour moi. Ça me donne envie de m’entraîner et d’essayer de m’améliorer »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 10:18