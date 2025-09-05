AccueilUS OpenMême battue, Osaka est bien de retour : "Je ne me sens...
Même battue, Osaka est bien de retour : « Je ne me sens pas triste. Cela me donne envie de m’en­traîner et d’es­sayer de m’améliorer »

A l’issue de sa demi‐finale perdue face à Anisimova, la joueuse japo­naise a été impres­sion­nante de luci­dité lors de sa confé­rence de presse. Même si elle s’est inclinée, cette défaite n’est pas un drame, elle fait visi­ble­ment partie d’un processus et d’un chemin pour retrouver sa place parmi l’élite.

« Je ne me sens pas triste. J’ai juste l’im­pres­sion d’avoir fait de mon mieux. C’est honnê­te­ment assez inspi­rant pour moi. Ça me donne envie de m’en­traîner et d’es­sayer de m’améliorer »

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 10:18

