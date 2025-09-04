AccueilUS OpenNaomi Osaka, opposée à Amanda Anisimova en demi-finales : "Personne ne veut...
US Open

Naomi Osaka, opposée à Amanda Anisimova en demi‐finales : « Personne ne veut voir son nom en face du sien. Elle fait partie des joueuses dont vous ne pouvez pas deviner où elle va frapper la balle »

Thomas S
Par Thomas S

-

17
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Naomi Osaka is back. 

De retour en demi‐finales de Grand Chelem pour la première fois depuis l’Open d’Australie 2021, la Japonaise s’ap­prête à défier la dange­reuse Amanda Anisimova cette nuit (pas avant 2h30) pour une place en finale de l’US Open. Un duel qu’elle redoute forcément. 

« Pour moi, ça a toujours été une des joueuses les plus talen­tueuses du circuit. Je pense que personne ne veut voir son nom en face du sien. Elle fait partie des joueuses dont vous ne pouvez pas deviner où elle va frapper la balle. Je n’ai pas regardé la finale de Wimbledon mais j’ai vu le score (6−0, 6–0) et je me suis dit qu’elle devait être dévastée. Jouer Iga et gagner ici, c’est une belle réus­site pour elle. »

Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 15:45

Article précédent
Djokovic prêt à se lâcher : « Si je gagne l’US Open, Kyrgios pourra m’emmener où il veut et me faire boire un verre »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.