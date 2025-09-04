Naomi Osaka is back.

De retour en demi‐finales de Grand Chelem pour la première fois depuis l’Open d’Australie 2021, la Japonaise s’ap­prête à défier la dange­reuse Amanda Anisimova cette nuit (pas avant 2h30) pour une place en finale de l’US Open. Un duel qu’elle redoute forcément.

« Pour moi, ça a toujours été une des joueuses les plus talen­tueuses du circuit. Je pense que personne ne veut voir son nom en face du sien. Elle fait partie des joueuses dont vous ne pouvez pas deviner où elle va frapper la balle. Je n’ai pas regardé la finale de Wimbledon mais j’ai vu le score (6−0, 6–0) et je me suis dit qu’elle devait être dévastée. Jouer Iga et gagner ici, c’est une belle réus­site pour elle. »