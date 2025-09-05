Après avoir expliqué que l’adhésion du public américain en faveur de Carlos Alcaraz pourrait arranger les affaires de Novak Djokovic, avant le duel entre l’Espagnol et le Serbe en demi‐finales de l’US Open ce vendredi soir, Andy Roddick en a rajouté une couche sur l’amour dont bénéficie Carlitos.
Selon lui, c’est même du jamais vu.
« Je ne pense pas avoir déjà vu une telle vague mondiale d’admiration pour un joueur comme celle qui entoure Carlos. Même Roger Federer a dû travailler dur pour conquérir le cœur de tous », a déclaré le dernier vainqueur américain de l’US Open dans le dernier épisode de son podcast.
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 18:50