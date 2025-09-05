Après avoir expliqué que l’adhé­sion du public améri­cain en faveur de Carlos Alcaraz pour­rait arranger les affaires de Novak Djokovic, avant le duel entre l’Espagnol et le Serbe en demi‐finales de l’US Open ce vendredi soir, Andy Roddick en a rajouté une couche sur l’amour dont béné­ficie Carlitos.

Selon lui, c’est même du jamais vu.

« Je ne pense pas avoir déjà vu une telle vague mondiale d’ad­mi­ra­tion pour un joueur comme celle qui entoure Carlos. Même Roger Federer a dû travailler dur pour conquérir le cœur de tous », a déclaré le dernier vain­queur améri­cain de l’US Open dans le dernier épisode de son podcast.