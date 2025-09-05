AccueilUS OpenRoddick : "Je ne pense pas avoir déjà vu une telle vague...
US Open

Roddick : « Je ne pense pas avoir déjà vu une telle vague mondiale d’ad­mi­ra­tion pour un joueur comme celle qui entoure Alcaraz. Même pour Federer »

Thomas S
Par Thomas S

-

426

Après avoir expliqué que l’adhé­sion du public améri­cain en faveur de Carlos Alcaraz pour­rait arranger les affaires de Novak Djokovic, avant le duel entre l’Espagnol et le Serbe en demi‐finales de l’US Open ce vendredi soir, Andy Roddick en a rajouté une couche sur l’amour dont béné­ficie Carlitos. 

Selon lui, c’est même du jamais vu. 

« Je ne pense pas avoir déjà vu une telle vague mondiale d’ad­mi­ra­tion pour un joueur comme celle qui entoure Carlos. Même Roger Federer a dû travailler dur pour conquérir le cœur de tous », a déclaré le dernier vain­queur améri­cain de l’US Open dans le dernier épisode de son podcast. 

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 18:50

Article précédent
Novak Djokovic ne lui répond même plus, Nick Kyrgios se marre : « C’est incroyable »
Article suivant
Ivan Lendl : « Parmi tous les joueurs de tennis actuels, Sinner est celui dans lequel je me recon­nais le plus, surtout pour son physique. J’étais maigre comme lui à l’ado­les­cence et je frap­pais plus fort que tout le monde, puis je me suis étoffé et mon tennis s’est développé »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.