Aujourd’hui dans L’Équipe, on apprend que la joueuse biélo­russe parti­cipe à des entraî­ne­ments qui sont toujours joyeux, où les chal­lenges sont permanents.

Elle a notam­ment expliqué qu’avec son staff, il pouvait y avoir des paris impor­tants. L’idée de jouer de l’argent la stimule car cela met de la pres­sion. Selon elle, c’est une bonne manière de se préparer pour ses grands matchs.

« Parfois on parie de l’argent, c’est vrai. On fait cela sur des sets d’en­trai­ne­ment. En général c’est une somme impor­tante, et prendre de l’argent du coach, c’est de l’argent très doux. J’ai perdu 5000 dollars il y a peu, mais je les ai repris. Les voir énervés, c’était une sensa­tion incroyable. Cela m’aide surtout à simuler la pres­sion du match. »