Après être revenu sur sa fameuse victoire face à Roger Federer en finale de l’édi­tion 2019 de Wimbledon et avoir reconnu que le Suisse était le meilleur joueur sur le court ce jour‐là, Novak Djokovic a évoqué les fameuses pensées néga­tives sur le court.

Et selon lui, il est tout simple­ment impos­sible de les éliminer complè­te­ment, le tout est de les évacuer le plus rapi­de­ment possible.

« Je n’aime pas cet état d’es­prit que je vois souvent dans le sport, du genre : ‘Ayez des pensées posi­tives, soyez opti­mistes. Il n’y a pas de place pour l’échec ou pour les doutes’. Mais c’est impos­sible de faire ça. Vous êtes un être humain. La diffé­rence, je suppose, entre les gars qui sont capables de devenir les plus grands cham­pions et ceux qui luttent pour atteindre le plus haut niveau, c’est la capa­cité à ne pas rester dans ces émotions trop long­temps. Pour moi, c’est rela­ti­ve­ment court. Dès que je le vis, je le recon­nais. Je peux éclater, je peux crier sur le terrain. Mais ensuite, je suis capable de rebondir et de me reconcentrer. »