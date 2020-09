Court Arthur Ashe

A partir de 12h (18h, heure française)

Andy Murray (GRB) vs Yoshihito Nishioka (JPN)

Kristie Ahn (USA) vs [3] Serena Williams (USA)

A partir de 19h (1h, heure française)

[20] Karolina Muchova (CZE) vs Venus Williams (USA)

Federico Delbonis (ARG) vs [3] Daniil Medvedev (RUS)

Court Louis Armstrong Stadium

A partir de 11h (17h, heure française)

[10] Garbiñe Muguruza (ESP) bat Nao Hibino (JPN) 6-4 6-4

Jaume Munar (ESP) vs [2] Dominic Thiem (AUT)

Yanina Wickmayer (BEL) vs [2] Sofia Kenin (USA)

Pas avant 17h (23h, heure française)

[7] Madison Keys (USA) vs Timea Babos (HUN)

[14] Grigor Dimitrov (BUL) vs Tommy Paul (USA)

Court 4

A partir de 11h (17h, heure française)

Mackenzie McDonald (USA) vs [30] Casper Ruud (NOR)

Lauren Davis (USA) vs Alizé Cornet (FRA)

Corentin Moutet (FRA) vs Jiri Vesely (CZE)

Salvatore Caruso (ITA) vs James Durkworth (AUS)

[15] Maria Sakkari (GRE) vs Stefanie Voegele (SUI)

Court 5

A partir de 11h (17h, heure française)

[16] Elise Mertens (BEL) bat Laure Siegemund (GER) 6-2 6-2

Heather Watson (GRB) vs [9] Johanna Konta (GRB)

Thiago Seyboth Wild (BRA) vs [23] Daniel Evans (GBR)

Victoria Azarenka (BLR) vs Barbara Haas (AUT)

Frances Tiafoe (USA) vs Andrea Seppi (ITA)

Court 6

A partir de 11h (17h, heure française)

Andrey Kuznetsov (RUS) bat vs Sam Querrey (USA) 6-4 7-6(6) 6-2

Claire Liu (USA) vs Sara Sorribes Tormo (ESP)

Feliciano Lopez (ESP) vs Roberto Carballes Baena (ESP)

Ivan Karlovic (CRO) vs Richard Gasquet (FRA)

[18] Donna Vekic (CRO) vs Karolina Pilskova (CZE)

Court 7

A partir de 11h (17h, heure française)

Sorana Cirstea (ROU) bat Christina McHale (USA) 6-4 7-5

[31] Marin Cilic (CRO) vs Denis Kudla (USA)

Katerina Siniakova (CZE) vs Kaia Kanepi (EST)

[5] Aryna Sabalenka (BLR) vs Océane Dodin (FRA)

John Millman (AUS) vs [22] Nikoloz Basilashvili (GEO)

Court 8

A partir de 11h (17h, heure française)

Jannick Sinner (ITA) vs [11] Karen Khachanov (RUS)

Vera Zvonareva (RUS) vs Lelyah Fernandez (CAN)

Christopher O’Connel (AUS) vs Laslo Djere (SRB)

Viktoria Kuzmova (SVK) vs Catherine McNally (USA)

Sachia Vickery (USA) vs Taylor Townsend (USA)

Court 9

A partir 11h (heure française)

Margarita Gasparyan (RUS) vs Monica Puig (PUR)

Norbert Gombos (SVK) vs Radu Albot (MDA)

Anna Kalinskaya (RUS) vs Nina Stojanovic (SRB)

Marcel Granollers (ESP) vs Kamil Majchrzak (POL)

Bernarda Pera (USA) vs Zarina Diyas (KAZ)

Court 11

A partir de 11h (17h, heure française)

Ysaline Bonaventure (BEL) bat [25] Shuai Zhang (CHN) 4-6 6-3 6-2

Jérémy Chardy (FRA) vs [10] Andrey Rublev (RUS)

[8] Roberto Bautista Agut (ESP) vs Tennis Sandgren (USA)

[21] Alex De Minaur (AUS) vs Andrej Martin (SVK)

Kim Clijsters (BEL) vs [21] Ekaterina Alexandrova (RUS)

Court 12

A partir de 11h (17h, heure française)

Sumit Nagal (IND) vs Bradley Klahn (USA)

Taro Daniel (JPN) vs Grégoire Barrere (FRA)

[27] Ons Jabeur (TUN) vs Katarzyna Kawa (POL)

Iga Swiatek (POL) vs Veronika Kudermetova (RUS)

Tomokazu Sugita (JPN) vs Ugo Humbert (FRA)

Court 14

A partir de 11h (17h, heure française)

Emil Ruusuvuori (FIN) vs Aljaz Bedene (SLO)

Vasek Pospisil (CAN) vs Philipp Kohlschreiber (GER)

Jil Teichmann (SUI) vs Aliona Bolsova (ESP)

Gianluca Mager (ITA) vs Miomir Kecmanovic (SRB)

Vitalia Diatchenko (RUS) vs Olga Govortsova (BLR)

Court 15

A partir de 11h (17h, heure française)

Tsvetana Pironkova (BUL) bat Liudmila Samsonova (RUS) 6-2 6-3

Natalia Vikhliansteva (RUS) vs Katrina Scott (USA)

[29] Guido Pella (ARG) vs John Wolf (USA)

Marton Fuscovics (HUN) vs Hugo Dellien (BOL)

Patricia Tig (ROU) vs Kurumi Nara (JPN)

Court 17

A partir de 11h (17h, heure française)

[17] Amanda Anisimova (USA) bat Viktoriya Tomova (BUL) 7-5 7-5

[15] Félix Auger-Aliassime (CAN) vs Thiago Monteiro (BRA)

Leonardo Mayer (ARG) vs [25] Milos Raonic (CAN)

[26] Sloane Stephens (USA) vs Mihaela Buzarnescu (ROU)

[6] Matteo Berrettini (ITA) vs Go Soeda (JPN)