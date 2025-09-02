AccueilUS OpenTownsend sur Alcaraz : "Je lui ai demandé de prendre une photo...
Townsend sur Alcaraz : « Je lui ai demandé de prendre une photo avec mon fils, qui lui a dit : ‘tu es numéro 1, comme ma mère.’ Et Carlos a répondu : ‘je m’en approche’, en faisant comme si de rien n’était »

L’Américaine Taylor Townsend (139e mondiale en simple et numéro 1 en double), éliminée en huitièmes de finale de l’US Open, a raconté une anec­dote qui en dit encore long sur la person­na­lité de Carlos Alcaraz. 

« Je lui ai demandé de prendre une photo avec mon fils, qui lui a dit : ‘tu es numéro 1, comme ma mère (qui l’est en double, ndlr).’ Et Carlos a répondu : ‘je m’en approche’, en faisant comme si de rien n’était. Il a été très gentil. »

La classe, Carlos. 

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 10:58

