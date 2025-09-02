L’Américaine Taylor Townsend (139e mondiale en simple et numéro 1 en double), éliminée en huitièmes de finale de l’US Open, a raconté une anec­dote qui en dit encore long sur la person­na­lité de Carlos Alcaraz.

« Je lui ai demandé de prendre une photo avec mon fils, qui lui a dit : ‘tu es numéro 1, comme ma mère (qui l’est en double, ndlr).’ Et Carlos a répondu : ‘je m’en approche’, en faisant comme si de rien n’était. Il a été très gentil. »

@carlosalcaraz and Townsend little man. What a smile here. Carlos got a good compe­titor. pic.twitter.com/o9bMPTAf92 — TENNISMEDIA (@luciahoff) August 31, 2025

La classe, Carlos.