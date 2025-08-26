Éliminé dès le premier tour de l’US Open pour la cinquième fois de sa carrière, battu en quatre sets par Walton ce lundi, Ugo Humbert a fait part de sa déception au micro de nos confrères d’Eurosport. Le numéro 2 tricolore est notamment revenu sur ses douleurs au niveau du dos.
« Je suis déçu par rapport à mon état physique. Je suis inquiet, je souffre un peu. J’ai du mal à tourner, j’ai du mal à servir. Il y a des moments où pendant 4–5 points, je me sens complètement bloqué, donc je ne peux pas jouer. Le seul truc que je demande, c’est vraiment de régler ce problème au dos. Je vais parler aux médecins et essayer de kiffer quand même la fin d’année sans douleur. C’est une saison décevante, en termes de résultats, surtout sur les Grands Chelems. Une saison à oublier. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 14:14