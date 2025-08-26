AccueilUS OpenUgo Humbert, battu dès le premier tour : "Je suis inquiet. Le...
Ugo Humbert, battu dès le premier tour : « Je suis inquiet. Le seul truc que je demande, c’est vrai­ment de régler ce problème »

Thomas S
Thomas S

Éliminé dès le premier tour de l’US Open pour la cinquième fois de sa carrière, battu en quatre sets par Walton ce lundi, Ugo Humbert a fait part de sa décep­tion au micro de nos confrères d’Eurosport. Le numéro 2 trico­lore est notam­ment revenu sur ses douleurs au niveau du dos. 

« Je suis déçu par rapport à mon état physique. Je suis inquiet, je souffre un peu. J’ai du mal à tourner, j’ai du mal à servir. Il y a des moments où pendant 4–5 points, je me sens complè­te­ment bloqué, donc je ne peux pas jouer. Le seul truc que je demande, c’est vrai­ment de régler ce problème au dos. Je vais parler aux méde­cins et essayer de kiffer quand même la fin d’année sans douleur. C’est une saison déce­vante, en termes de résul­tats, surtout sur les Grands Chelems. Une saison à oublier. »

Publié le mardi 26 août 2025 à 14:14

