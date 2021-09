Emma Raducanu fait beau­coup parler d’elle.

Qualifiée pour les quarts de finale après avoir étrillé la tombeuse d’Ashleigh Barty, Shelby Rogers (6–2, 6–1), la Britannique est en train de se faire un nom sur la scène inter­na­tio­nale. Révélée lors de Wimbledon et désor­mais assurée d’in­té­grer le top 100 mondial lundi prochain, Emma n’a toujours pas perdu le moindre set à New‐York tout en encais­sant seule­ment 4,5 jeux par match en moyenne.

Consultant pour Eurosport, Mats Wilander s’est dit très impres­sionné par la joueuse de 18 ans : « C’est une perfor­mance incroyable. Sérieusement, si je n’avais pas regardé un seul de ses matchs – après ce qui s’est passé à Wimbledon et la pres­sion qu’elle subit depuis – j’au­rais dit que c’était impos­sible. Mais en la regar­dant jouer, elle est si calme, elle bouge si bien, elle adore être sur le court. J’ai vrai­ment du mal à trouver une faiblesse dans son jeu. Je ne pense pas qu’elle en ait une. C’est une joueuse extra­or­di­naire. Raducanu se déplace aussi bien que n’im­porte quelle autre joueuse, et il ne semble pas qu’on puisse la fati­guer non plus. »