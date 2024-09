Bien que Jannik Sinner, récent vain­queur de l’US Open, se distingue par ses capa­cités tennis­tiques incroyables, il faut admettre que son atti­tude réservée et son sérieux ne suscitent pas un grand engoue­ment auprès du public.

Mats Wilander a écrit une chro­nique passion­nante à ce sujet dans les colonnes de L’Equipe. Extrait.

« Personnellement, je préfé­re­rais que Sinner soit plus italien, avec le tempé­ra­ment bouillon­nant qui va avec, qu’au­tri­chien et cette froi­deur à toute épreuve, mais ça, on ne peut rien y faire. Il gagne­rait cepen­dant à jouer avec un bandana plutôt que le regard planqué sous une casquette à la Jim Courier. »