Plešemo zajedno zaaaaauuuuveeeeek 🥰😍❤️ @djokernole uz tebe x33(3333333) ! ! Srećan rodjendan amore ! ! ! Báilame cerquita, cerquita 💃🕺 si te gusto haremos que se repita, cerquita, pégate más, péga-pega ❤️❤️❤️❤️ Happy birthday to my love ! 33 is a special number 🙏😍#danceoff pic.twitter.com/OPwC0kBDK9