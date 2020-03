La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Souvenez-vous. Il y a quinze ans, le vendredi 15 avril 2005, Richard Gasquet, alors âgé de 18 ans ans et qui pointait au 101e rang mondial, signait un succès retentissant sur Roger Federer (6-7, 6-2 ? 7-6), patron incontesté du tennis mondial en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Une rencontre où « Richie » sauve trois balles de match et s’impose 10-8 au tie-break du troisième set sur un dernier passing de revers long de ligne qui est encore dans toutes les mémoires… Comme sa célébration.