Déjà assuré de terminer pour la huitième fois de sa carrière numéro 1 mondial à la fin de saison, grâce à sa victoire contre Holger Rune dimanche pour le premier jour du Masters, Novak Djokovic a reçu son trophée de numéro 1 mondial ce lundi avant le match entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.

Et avant d’en­trer sur le court pour soulever la coupe, le Serbe s’est laissé entraîné par la musique en fond, offrant au public déjà mythique.

Novak is about to receive his #1 year‐end trophy and he’s got the viiiiiibes 😂😂😂 @djokernole pic.twitter.com/PcCa0kAfjI