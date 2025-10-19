À la recherche d’un premier titre en carrière sur le circuit principal, Corentin Moutet défie Daniil Medvedev en finale de l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan.
Auteur d’un début de match idéal, avec un break d’entrée sur le 14e mondial, le Français a pourtant laissé filer la première manche (7−5) sur une balle de set assez folle.
Sous l’effet de la frustration, Moutet a fini par exploser sa raquette sur le sol.
Moutet passe ses nerfs sur sa raquette ! Le Français voit le premier set de la finale du tournoi d’Almaty lui échapper : 7–5 pour Medvedev.— Eurosport France (@Eurosport_FR) October 19, 2025
Regardez le match en exclu sur Eurosport #HomeOfTennis https://t.co/P9YprEzoxf pic.twitter.com/EQdLtQ5IYH
À noter que Medvedev, de son côté, tente de mettre fin à une disette de deux ans et demi sans le moindre titre, lui qui n’a plus remporté de tournoi depuis Rome en mai 2023.
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 13:20