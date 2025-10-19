AccueilATPATP - AlmatyLe gros coup de sang de Moutet lors de sa finale contre...
Le gros coup de sang de Moutet lors de sa finale contre Medvedev

Baptiste Mulatier

À la recherche d’un premier titre en carrière sur le circuit prin­cipal, Corentin Moutet défie Daniil Medvedev en finale de l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan.

Auteur d’un début de match idéal, avec un break d’entrée sur le 14e mondial, le Français a pour­tant laissé filer la première manche (7−5) sur une balle de set assez folle.

Sous l’effet de la frus­tra­tion, Moutet a fini par exploser sa raquette sur le sol.

À noter que Medvedev, de son côté, tente de mettre fin à une disette de deux ans et demi sans le moindre titre, lui qui n’a plus remporté de tournoi depuis Rome en mai 2023.

