Roland-Garros aurait dû avoir lieu du 24 mai au 7 juin, mais la crise du coronavirus a contraint les organisateurs à décaler l’édition 2020 à l’automne prochain. Alors pour patienter, retour sur les plus beaux points des dernières années.

Le huitième de finale de l’édition 1989 entre Michael Chang et Ivan Lendl appartient à la légende du tennis et de Roland-Garros. Âgé de 17 ans et déjà 19e mondial, l’Américain affronte Ivan Lendl, le numéro 1 mondial de l’époque. Après avoir été mené deux manches à rien, Chang égalise à deux sets partout. Epuisé de son retour, il se met à faire « des ronds » et la rencontre bascule dans l’irréel lorsqu’à 4-3 15/30, il sert à la cuillère pour surprendre son adversaire. Un geste devenu mythique pour une rencontre qui a souvent été associée à une finale alors qu’il s’agissait d’un huitième de finale. Quelques jours plus tard, Michael Chang remportera le tournoi pour devenir le plus jeune vainqueur du côté de la Porte d’Auteuil.