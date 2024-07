Carlos Alcaraz a vrai­ment frappé un grand coup ce dimanche en s’im­po­sant face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon.

En effet, il est offi­ciel­le­ment devenu le sixième joueur de l’ère Open à réaliser le doublé Roland‐Garros – Wimbledon la même année, rejoi­gnant ainsi ses illustres aînés que sont Rod Laver, Bjorn Borg, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Interrogé à propos de cet exploit majus­cule lors de la céré­monie de remise des prix, l’Espagnol a préféré jouer la carte de l’humilité.

« Je pense qu’il faut se battre et y croire. Je ne sais pas quoi dire. C’est énorme pour moi de faire partie de cette liste de joueurs qui ont réussi le doublé la même année. Je suis très heureux d’être dans la même liste que Novak. De grands cham­pions l’ont fait. Je ne me consi­dère pas encore comme un cham­pion comme eux. Je vais essayer de conti­nuer à construire mon chemin et mon parcours. C’est un grand moment pour moi. »