Ons Jabeur pensait sans doute, comme la grande majo­rité des obser­va­teurs et fans de tennis, que ce Wimbledon 2023 serait le sien après deux finales de Grand Chelem perdues depuis un peu plus d’un an.

Sa décep­tion était forcé­ment immense suite à sa défaite en deux sets au terme d’une pres­ta­tion ratée. La joueuse tuni­sienne n’a pas pu retenir ses larmes lors de la céré­monie. Son mari, Karim Kamoun, non plus.

Sur BeIN Sports, Marion Bartoli a commenté en connais­sance de cause cette scène déchirante.

« Qu’est-ce que c’est dur, qu’est-ce que ce sport est cruel pour les joueurs et joueuses mais aussi pour les entou­rages, qui sont avec nous en tournée qui vivent les bons mais moments mais les moins bons aussi », a souligné la lauréate de Wimbledon 2013.