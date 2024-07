Dans l’Equipe, le coach de Tommy Paul a fait quelques révé­la­tions pour expli­quer l’évo­lu­tion de son joueur. Un entre­tien inté­res­sant qui « résume » le travail des entrai­neurs pour permettre à des talents de progresser.

Par le passé l’Américain était consi­déré comme un fêtard dont le compor­te­ment était pas adapté au haut‐niveau. Cela a visi­ble­ment changé.

« Tommy a trouvé le bon équi­libre entre son travail et sa vie person­nelle. Il aime toujours boire une bière ou un whisky de temps en temps, traîner avec ses potes et regarder un match de foot­ball améri­cain. Dès qu’il a du temps libre, il va pêcher, c’est sa grande passion. Et s’il une bière ou deux avec lui quand il part pêcher, ben, pour­quoi pas ? Mais en général, il pêche avec son prépa­ra­teur physique donc il est un peu sous surveillance (sourire) »