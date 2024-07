L’Espagnol sait que quelques fois il peut avoir des passages à vide lors d’un duel et forcé­ment il travaille pour améliorer cette situation.

« Elles sont toujours là, mais les décon­nexions sont une chose et ne pas les combattre en est une autre. L’une des choses que je dois changer, c’est de faire en sorte que ces décon­nexions se produisent le moins possible. Dans le troi­sième set face à Humber, Ugo a haussé le niveau et ne m’a pas laissé respirer, ou peut‐être que je me suis laissé emporter par ma façon de jouer et que je n’ai pas bien analyser la situa­tion. Oui, les décon­nexions m’ar­rivent, mais ne pas se battre pour le match, c’est autre chose. J’essaie de me battre sur chaque balle et j’es­saie de garder ces périodes de décon­nexion aussi courtes que possible ».