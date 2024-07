Si Carlos Alcaraz n’a pas brillé pour son entrée en lice sur cette édition 2024 de Wimbledon, le tenant du titre a assuré l’es­sen­tiel en domi­nant l’épa­tant esto­nien Mark Lajal (21 ans, 269e) : 7–6(3), 7–5, 6–2, après 2h25 de jeu.

Lors de son inter­view sur le court après sa victoire, l’Espagnol a avoué qu’il se sentait toujours aussi nerveux à l’idée de jouer sur le mythique Centre Court… même à l’entraînement.

« Je ressens toujours beau­coup de nervo­sité ici. Marcher sur ce Centre Court, ici à Wimbledon… C’est le plus beau court sur lequel j’ai joué. J’ai toujours le trac quand je joue ici. Je me suis entraîné 45 minutes jeudi et c’est la première fois que je me sentais nerveux à l’en­traî­ne­ment, juste parce que je joue ici. Je suis heureux et je suis un privi­légié de jouer sur ce terrain. »