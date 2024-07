Novak Djokovic n’est pas du genre à se laisser surprendre par un novice.

Opposé ce vendredi à Lorenzo Musetti en demi‐finales de Wimbledon, une première pour l’Italien à ce stade de la compé­ti­tion en Grand Chelem, le septuple vain­queur du tournoi ne lui a laissé aucune chance avec une victoire sans trem­bler en trois sets et 2h50 de jeu : 6–4, 7–6(2), 6–4.

Et pour­tant, Lorenzo a tout fait pour faire douter le Serbe, en vain.

Ce dernier, alors qu’il servait pour le gain du premier set à 5–3, se faisait surprendre au pire des moments. Aucun problème pour Nole qui rebrea­kait dans la foulée et rempor­tait la manche 6 jeux à 4.

Vexé par ce scénario presque inéluc­table, Musetti surpre­nait d’en­trée de deuxième manche le Serbe grâce notam­ment à un sublime smash de revers dos au filet. Mais alors qu’il menait 3–1 puis 3–2, il réali­sait un mauvais de jeu service et se faisait débreaker blanc. Et malgré une balle de set sauvée sur son service à 5–6, il finis­sait pas s’in­cliner dans un jeu décisif large­ment dominé par l’homme aux 24 Grands Chelems (7 points à 2).

Cette fois plus abattu que vexé, le Transalpin concé­dait le break dès le début du troi­sième set jusqu’à obtenir une balle de débreak à 5–4, au moment où Novak servait pour le match, mais lais­sait fina­le­ment son adver­saire lever les bras et accéder à une dixième quali­fi­ca­tion en finale de Wimbledon, sa 37e dans un tournoi du Grand Chelem.

Novak Djokovic, une nouvelle fois impec­cable et intrai­table, rejoint donc Carlos Alcaraz pour une revanche de la finale de l’année précé­dente où il s’était incliné après un match en cinq sets épique et de toute beauté. Une finale royale et qu’on espère une nouvelle fois sublime.