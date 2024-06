Au cours d’une inter­view accordée au média alle­mand Kicker, Dustin Brown, qui dispute sa dernière saison sur le circuit en double, a bien voulu revenir sur sa carrière et notam­ment sur sa fameuse victoire face à Rafael Nadal au deuxième tour de Wimbledon en 2015.

Et lorsque le jour­na­liste lui a demandé si l’Espagnol était du genre rancu­nier, « Dreddy » a évoqué une certaine indifférence.

« Nous n’avons pas de contact personnel. On se voit dans les vestiaires, mais c’est comme pour tout le monde au travail en général : il y a des gens avec qui on a des contacts, et d’autres qu’on ne voit qu’au travail », a expliqué Dustin avant de revenir sur ce fameux succès : « Même si je joue depuis 22 ans et qu’il y a eu d’autres résul­tats contre de très bons joueurs : à Wimbledon contre Rafa, sur la plus grande scène du monde, ce fut une de mes plus belles victoires. »