Si ce n’est pas une surprise à la hauteur de l’éli­mi­na­tion d’Elena Rybakina quelques minutes plus tôt, étant donné qu’elle affron­tait une joueuse mieux classée qu’elle en la personne d’Emma Navarro, 10e mondiale, la tenante du titre, Barbora Krejcikova, s’est inclinée dès le 3e tour : 2–6, 6–3, 6–4.

Mal en point physi­que­ment et au bord de l’abandon après avoir fait appel au médecin au milieu du troi­sième set, la joueuse tchèque, inca­pable de cacher sa décep­tion, a terminé le match en larmes.

