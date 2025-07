Jamie Delgado, membre du staff de Grigor Dimitrov, est en état de choc après l’abandon cruel du Bulgare alors qu’il menait deux sets à rien contre Jannik Sinner en huitièmes de finale de Wimbledon. Il s’est exprimé chez nos confrères d’Eurosport et il sait déjà qu’il a gros travail devant lui.

« Nous sommes complè­te­ment dévastés, déçus et le cœur brisé. Grigor avait fait un effort énorme pour jouer un match de haut niveau contre le numéro 1 mondial dans son tournoi préféré. Il a suivi à la perfec­tion le plan tactique de la veille, mais ce qui s’est passé est vrai­ment doulou­reux. Contre Sinner, il a disputé l’un des meilleurs matchs de sa carrière et toute l’équipe était convaincue qu’il pouvait gagner. Pour l’avenir, la récu­pé­ra­tion émotion­nelle et mentale de Grigor sera sans doute plus diffi­cile que sa récu­pé­ra­tion physique. Nous avons des mois diffi­ciles devant nous. »