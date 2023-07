Dans des propos rapportés par Eurosport, Jamie Delgado, entraî­neur d’Andy Murray de 2016 à 2021, a donné son avis sur la forme actuelle de l’Écossais, battu en cinq sets par Stefanos Tsitsipas dès le 2e tour de Wimbledon le 7 juillet dernier.

« Il joue très bien, il a l’air très bien physi­que­ment et il se déplace bien. Il a peut‐être des objec­tifs de clas­se­ment, mais pour lui, il s’agit plus de concourir pour les plus grands titres que pour les clas­se­ments. Il montré qu’il pouvait battre quel­qu’un comme Tsitsipas et je pense toujours qu’il peut gagner des tour­nois. Il a juste besoin d’un peu de chance pour se sortir d’un match comme celui‐là. Il aurait pu être en demi‐finales ici, je le pense vraiment ».